В Архангельской области стартует фестиваль кино «Arctic open»

Жителям Архангельской области предлагают окунуться в мир Арктики с киномарафоном «Arctic open». Это второй этап показа фильмов. Первый показ отличился высокой вовлеченностью зрителей и интересом со стороны жителей. Киномарафон включает в себя ряд фильмов документальных и художественных, связанных с жизнью в странах Арктики.



В этом же году «Arctic open» предлагает лучшие киноленты прошедшего фестиваля. Организаторы включили в программу 8 фильмов, которые будут доступны всем желающим в бесплатном показе. Среди актуальных тем кинолент: документальные исследования края, формирование личности и психологические особенности человека, связь между природой и людьми, загадки истории, неведанные факты о природных явлениях Арктики.



Программа фестиваля будет привлекательна всем жителям в любом возрасте. «Короткометражки» лирического характера, романтические истории придут по душе молодежи. Предполагается, что «Arctic open» продлится до 31 марта.



Кинопоказы будут проходить в разных уголках области. Старт фестиваля – «Молодежный центр» Северодонецка, уже на этой недели.

