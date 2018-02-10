В Архангельской области стартует фестиваль кино «Arctic open»

Архангельская область >> Общество >> 10.02.2018

Жителям Архангельской области предлагают окунуться в мир Арктики с киномарафоном «Arctic open». Это второй этап показа фильмов. Первый показ отличился высокой вовлеченностью зрителей и интересом со стороны жителей. Киномарафон включает в себя ряд фильмов документальных и художественных, связанных с жизнью в странах Арктики.

В этом же году «Arctic open» предлагает лучшие киноленты прошедшего фестиваля. Организаторы включили в программу 8 фильмов, которые будут доступны всем желающим в бесплатном показе. Среди актуальных тем кинолент: документальные исследования края, формирование личности и психологические особенности человека, связь между природой и людьми, загадки истории, неведанные факты о природных явлениях Арктики.

Программа фестиваля будет привлекательна всем жителям в любом возрасте. «Короткометражки» лирического характера, романтические истории придут по душе молодежи. Предполагается, что «Arctic open» продлится до 31 марта.

Кинопоказы будут проходить в разных уголках области. Старт фестиваля – «Молодежный центр» Северодонецка, уже на этой недели.





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