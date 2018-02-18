В Коми отметили День Конституции Республики Коми
В 1994 г был принят главный закон региона - Конституция Республики Коми, с чем жителей республики поздравили глава Коми С. Гапликов и председатель Госсовета РК Н. Дорофеева.
Гапликов отметил, что конституция Коми появилась в сложные для региона времена, когда страна была на пути становления как отдельного государства после распада СССР. В этом политическом документе закрепили свободы и права человека, утвердили гражданский мир, веру в добро и справедливость.
Жители республики, независимо от их вероисповеданий и национальностей, всегда хотели жить в условиях политической стабильности, межконфессионального и межнационального мира, согласия. Только так можно развивать экономику, соцсферу, формировать общество, улучшать качество жизни, создавать условия для самореализации жителей.
Конституция Коми – это документ, который определяет принципы существования и цели региона. Это фундамент для законодательства, который берется за основу при принятии любых судьбоносных для Коми решений.
Спустя 24 года жители Коми остаются верны ценностям, провозглашенным Конституцией, и вместе работают над настоящим и будущим своей республики и страны в целом.
В заключение своей поздравительной речи глава Коми пожелал любимой республике процветания и развития, а жителям – здоровья, успехов в труде, мира и благополучия.
В обществе традиционно не принято отмечать подобные праздники, в отличие от Нового года или 8 марта. Тем не менее, Дни Конституции есть не только у стран, но и у регионов. Как правило, к ним приурочивают вручение республиканских наград, а из культурной программы – проводят концерты. Также в школах проводятся уроки, призванные рассказать о Конституции республики и ее значении в каждом обществе.
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