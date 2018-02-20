В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.02.2018

На зимнике Нарьян-Мар - Усинск ведутся работы по ликвидации последствий метели, прошедшей в выходные. Зимник уже открыт для грузовых полноприводных машин.

В расчистке задействовали дополнительную технику, потому что справиться обычным составом со снегом было невозможно. Тем не менее, даже во время метели зимник продолжал работать, но с ограничениями по виду транспортных средств.

Автомобилистам и сейчас рекомендуют обращать внимание на табло, установленные в начале  дороги в районе п. Харьягинский и у асфальтобетонного завода, и если проезд  для легкового транспорта закрыт, лучше не ехать.

На зимнике организовано 3 дорожно-ремонтных пункта, где водители могут отдохнуть и подождать необходимой помощи в случае ЧС.

Напомним, что содержанием зимника занимается и будет заниматься в ближайшие 3 года "Нарьян-Мардорремстрой". В 2018 г на строительство временной трассы из окружного бюджета выделено 13 млн руб. и 80 млн руб. из казны НАО.

 

Также уже открыт для всех видов транспорта зимник Нарьян-Мар – Тельвиска. Искусственное  сооружение полностью готово к работе. Сегодня толща льда на переправе  - 75 см, а этого достаточно для переезда машин массой до 20 тонн. Постепенно грузоподъемность переправы будут искусственно увеличивать.

Авто будут переезжать по зимнику в одиночном порядке. На дороге для этого установлены знаки приоритета. На протяжении всей дороги установлены  светоотражающие элементы. Протяженность дороги - 5,7 км, скорость движения - до 50 км/ч, ширина полотна - 9 м, проезжей части – 6 м.

2,98 млн руб. из окружной казны выделено на строительство этой переправы с использованием существующей насыпи автодороги Нарьян-Мар – Тельвиска. При благоприятных условиях движение  транспорта по зимнику может продлиться до конца апреля.





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