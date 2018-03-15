В нацпарке "Кенозерский" чудеса рыбалки показали 150 рыбаков

На традиционный праздник семьи "Налим Малиныч" в нацпарке "Кенозерский" собрались мастера ледоруба и мормышки, которые сразились за титул самого умелого рыболова, а также их семьи и зрители. Пока рыбаки корпели над лунками, члены их семей наслаждались развлекательной программой.



Участники конкурса 4 часа ловили рыбу на льду о. Масельгское. Больше 1/3 любителей подледного лова - это подрастающее поколение, которое составило опытным рыбакам конкуренцию. Самой юной рыбачкой стала В. Боголепова из д. Морщихинской, знакомая с удочкой с 2 лет.



Кроме детей, которые воспринимали конкурс как развлечение, небезуспешно боролись за титул и дамы. Они не уступали заядлым рыболовам, и даже в двух номинациях победили. Триумфатором состязаний и обладателем титула "Самый тяжелый улов" стала Т. Половинкина, которая наловила 1,6 кг рыбы. "Золотой рыбкой" стала самая активная рыбачка – В. Гаврилова.



Приз за самый крупный улов достался В. Чернову из Няндомы. Победу ему принес 35-сантиметровый подлещик. В категории "Самый большой улов" выиграл В. Исаенко из Вытегры, который наловил 43 рыбины.



Соревновательную программу "Налим Малиныча" увенчал конкурс "Рыбе нужен кислород". Его участники быстрее конкурентов должны были просверлить во льду лунку ледорубом. За 8,43 секунды это сделал победитель А. Богачев из Каргополя, оставивший позади 9 конкурентов.



Новинкой в этом году была фотосушка "#налиммалиныч2018". Это выставка фотографий на тему зимней рыбалки. Некоторые могли примерить на себя образ настоящего деревенского рыбка, примерив в фотозоне тулуп, шапку-ушанку и трехкилограммового налима в качестве трофея.



Напомним, что праздник "Налим Малиныч" в Кенозерском национальном парке проводится с 2008 г.