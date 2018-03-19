Около 416 млн руб. власти Коми направят на дорожную деятельность муниципалитетов

Республика Коми >> Общество >> 19.03.2018

На местах выделенные деньги позволят содержать зимники, ледовые переправы, наплавные мосты и другие объекты переправной инфраструктуры.

Замруководителя Минстроя республики Э. Слабиков рассказал, что оказание помощи осуществляется каждый год, потому что в местных бюджетах не хватает средств на дорожное хозяйство.

 В 2018 г 415,9 млн руб. распределят по районам и городам. Их можно тратить на местах на оборудование, содержание ледовых переправ, зимних дорог местного значения протяженностью до 1,5 тыс. км (62,6 млн руб.), на содержание 1,2 тыс. км самих автодорог (181,5 млн руб.).

 Еще одной строкой расходов является реконструкция, капремонт, текущий ремонты автомобильный трасс местного значения (86 млн руб.). Все деньги будут перечисляться муниципалитетам по результатам тендеров в соответствии с действующими правилами предоставления субсидий.

 Также по плану направить 30 млн руб. на содействие обустройству наплавных мостов. В частности, деньги получит Ижемский район, как софинансирование на объект через р. Ижма. 6,6 млн руб. израсходуют на народные проекты в области дорожной деятельности. В рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" для реконструкции подъезда к сельскохозяйственным объектам компании "Южное" к Гуляшору будет выделена субсидия в размере 40 млн руб. Прилузскому району (12 млн руб. из них выделит федеральная казна. На ремонт проездов и улиц в ухтинском п. Ярега в 2018 г заложено 9,2 млн руб. в рамках соглашения с "ЛУКОЙЛ-Коми".

Выделенные средства позволят вовремя делать необходимые дорожные работы, не зависеть от поступления денег и обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение между муниципалитетами республики и соседними регионами.





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