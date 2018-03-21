В Ухте открылся Клуб активного долголетия

В спортивном комплексе "Нефтяник" прошли сборы людей, чей энтузиазм не смогли усмирить даже годы.



Решение открыть в районах и городах республики клубы "Активного долголетия" приняли на заседании оргкомитета "Победа" осенью 2017 г. Инициатива принадлежала республиканскому Совету ветеранов. Идея общественников нашла поддержку у главы Коми С. Гапликова.

Клубы "Активное долголетие" соответствует одному из пунктов Послания президента РФ Собранию 1 марта о необходимости поддерживать старшее поколение, создавая достойные условия для активности и здорового долголетия.



Сегодня клубы организованы во всех районах и городах Коми, но такого масштабного и яркого открытия, как в Ухте, пока не было. Это отметили и гости церемонии, в том числе министр труда республики И. Семяшкин. Он рассказал, что в Ухте ответственно отнеслись к открытию клуба. Это поможет пожилым людям найти стимул к жизни, поможет сделать ее насыщеннее. Благодаря работе нескольких ведомств теперь у пенсионеров появилась возможность проявить творческие задумки, заниматься спортом и участвовать в культурных событиях.



Многие пенсионеры демонстрировали таланты на торжестве открытия клуба. Они продемонстрировали показательную спортивную разминку и танцы. В рамках мероприятия была организована площадка для сдачи норм ГТО.



Напомним, что членом клуба может стать каждый желающий пенсионер, для чего надо обратиться в Центр соцзащиты Ухты, где собираются активные долгожители. Принимая участие в мероприятиях клуба, по душе занятие сможет найти все, кто любит спорт, самодеятельность, творчество, оздоровление. Но главным остается общение, чего особенно не хватает людям старшего поколения. В Клубе они смогут найти новых друзей.



