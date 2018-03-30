В Петрозаводске подвели итоги акции "Кукла в каждом окне"

Республика Карелия >> Общество >> 30.03.2018

В конкурсе приняли участие 120 композиций со всех уголков Карелии. Участники общегородского конкурса, который организовал Театр кукол Карелии, получил на почту в группу "ВКонтакте" 120 фотографий с изображением кукол, сидящих на окне. Многие были самыми простыми и ничем не запоминающимися, а некоторые сняты настолько профессионально, что трудно было оторвать от них взгляд. Но жюри не оценивало профессионализм.

На рассмотрение жюри были фотографии из школы-интернатов № 21, 23, Заозерской школы №10, детских садов № 71, 89, 83, 104. Но самым массовым по количеству участников стал детсад № 83 Петрозаводска, где на конкурс прислали свои работы 7 групп, и малыши, и выпускники. Если раньше в акции участвовали только петрозаводчание, то в этот раз география участников расширилась до Пудожа, Костомукши, п. Лоухи.

Выбрать лучшую работу было трудно, поэтому жюри решило, что победителей будет трое. Выбирали художники Театра кукол Карелии – завпостановкой М. Зленко и художник-постановщик П. Чуфырева. Они оценивали не оригинальности куклы и не профессионализм творца, а мастерство композиции, атмосферность, театральность. Конечно, дети, когда фотографировали, вряд ли обращали на это внимание, и вряд ли даже знали, что это такое.

Но подарочных призов было всего два, а фотографии выбрали три. Так, свои призы не получили авторы Петрушки и Оле-Лукойе, присланные коллективами детсадов. Театр кукол обязался обязательно придумать, как их поощрить, а пока свои заслуженны награды получили победители – О. Удалкина с "Ребенком, подглядывающим за жизнью кукол", Г. Микульская с фото "Не нужен клад, когда в семье лад", и Г. Кочкарева с "Мишками".

Все фотографии доступны для просмотра на сайте кукольного театра.





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