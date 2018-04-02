В Воркуте появится памятник дворнику

Его прототипом станет женщина, много лет работающая в сфере ЖКХ.



Власти города прорабатывают вопрос установки в городе необычного памятника. Скульптура дворника будет с лопатой для уборки снега, а не как с во многих городах – с метлой. Но главное, дворник - не собирательный образ. В Воркуте изобразят конкретного дворника – женщину-дворника, уже десяток лет убирающую улицы заполярного города.



Глава администрации города И. Гурьев отметил, что на днях ЖКХ было озвучено намерение установить памятник дворнику, и его встретили аплодисментами. Сейчас решаются организационные вопросы, составляется смета, и если горожане идею поддержат, нужные средства найдутся и место для скульптуры также определят.



Имя дворника, которого запечатлят в скульптуре, назвать не стали, но, скорее всего, речь идет о рабочей "Специализированного дорожного управления" М. Емелькиной с 55-летним стажем. Ее в городе знают хорошо, так как пока все утром еще спят, она уже расчищает центральную площадь, работает в скверах или парках. Стаж дворника у Мария Филипповна огромный. Он на этом посту с 22 лет.



Сейчас Емелькиной 78 лет, и она представить себе не может, как это жить без любимой профессии. Обычно дворниками становятся, так как не могут найти более легкую и высокооплачиваемую работу, т. е. от безысходности и по необходимости, но это другой случай. Мария Филипповна не любит, когда много свободного времени, и если уйдет на пенсию, то умрет со скуки. Работать на свежем воздухе ей нравится, и силы на работу еще есть. Только те, кто сидят дома болеют и жалуются на болячки, а когда с утра пораньше берешь лопату в руки и на свежий воздух, думать о болячках некогда, ничего не болит или все отступает на второй план.