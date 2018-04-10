В Карелии в 2017 г под сокращение попали 5,3 тыс. человек

В Карелии наблюдается тенденция к ликвидации предприятий и организаций, и этот процесс идет гораздо активнее, чем создание новых.

Только за прошедший год в республике уволили по причине сокращения штатов или ликвидации предприятий 5,3 тыс. человек. Управление труда и занятости Карелии опубликовало соответствующие данные по состоянию рынка труда.



Сокращения обусловлены тем, что количество официально ликвидированных предприятий и организаций в республике в 2 раза превысило количество зарегистрировавшихся юрлиц (2700 к 1200). Больше всего людей было уволено в лесозаготовке, обрабатывающем производстве, розничной торговле, транспортировке и хранении, финансовой и страховой деятельности. Часть уволенных пополнили ряды официальных безработных, часть ушла в "серую" экономику. Это люди, которые устраивались самостоятельно на временную или неофициальную работу. Так в неформальном секторе отмечен высокий процент занятости - 18,2%, что выше уровня 2016 г.



Но квалификация претендентов на хорошо оплачиваемые рабочие места сейчас более соответствует потребностям бизнеса.



В Карелии не первый год бьются над тем, чтобы отвадить людей от неофициальной работы и зарплат в конверте. Им объясняют, что они не платят со своих доходов налоги, поэтому не могут рассчитывать ни на начисление пенсии, ни на отпуск, оплачиваемые больничные и другие социальные гарантии. Но современный человек, привыкший к нестабильной экономике, привык жить только сегодняшним днем, и никто его не переубедит работать сейчас и получать официальную заплату 25 тыс. руб. или работать неофициально с зарплатой 45 тыс. руб. Пока существует такая разница в зарплатах, ни о каком переходе к официальному трудоустройству и речи быть не может. Сегодня это невыгодно как работодателям, так и их сотрудникам.