Учения Росгвардии проводятся в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 11.04.2018

В Мурманске начались тактико-специальные учения подразделений Росгвардии под руководством директора Федеральной службы войск нацгвардии, главнокомандующего и генерала В. Золотова.

Росгвардия решила провести экспериментальное учение, в рамках которого проверят систему управления войсками во время выполнения задач по охране общественного порядка, охране гособъектов, борьбе с терроризмом, контролю за оборотом оружия. 

Подразделения отработают взаимодействие с территориальными органами, подразделениями – ФСБ, МВД, МЧС, органами власти региона. Во время учений руководство войск особо уделит внимание вопросам организации повседневной работы подразделений вневедомственной охраны, лицензионной работы по оказанию госуслуг населению региона, применению подразделений нацгвардии в обеспечении безопасности объектов Росатомфлота. 

В заключение учений подразделения спецназначения отработают оказание содействия погранорганам ФСБ в охране границы государства. 

У каждого учения есть свои сценарии, призванный сделать учения максимально продуктивными. В этот раз по плану подразделение спецназначения войск нацгвардии десантируется совместно с пограничниками ФСБ в экстремальных условиях Арктики и выполняет задачи по пресечению работы террористической группы. Условия Крайнего Севера здесь являются главным акцентом, так как они требуют особого подхода, поведения и тактики.  

Учения масштабные и объединяют подразделения авиационных и морских частей, спецназа, вневедомственной охраны, центров спецназа "Рысь", "Витязь", СОБР, "Терек" Росгвардии Чечни. Для Мурманской области это не первое подобное учение. Их проводят регулярно, периодически меняя цели и направления, чтобы выявить  слабые и сильные стороны. 





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