Учения Росгвардии проводятся в Мурманске

В Мурманске начались тактико-специальные учения подразделений Росгвардии под руководством директора Федеральной службы войск нацгвардии, главнокомандующего и генерала В. Золотова.



Росгвардия решила провести экспериментальное учение, в рамках которого проверят систему управления войсками во время выполнения задач по охране общественного порядка, охране гособъектов, борьбе с терроризмом, контролю за оборотом оружия.



Подразделения отработают взаимодействие с территориальными органами, подразделениями – ФСБ, МВД, МЧС, органами власти региона. Во время учений руководство войск особо уделит внимание вопросам организации повседневной работы подразделений вневедомственной охраны, лицензионной работы по оказанию госуслуг населению региона, применению подразделений нацгвардии в обеспечении безопасности объектов Росатомфлота.



В заключение учений подразделения спецназначения отработают оказание содействия погранорганам ФСБ в охране границы государства.



У каждого учения есть свои сценарии, призванный сделать учения максимально продуктивными. В этот раз по плану подразделение спецназначения войск нацгвардии десантируется совместно с пограничниками ФСБ в экстремальных условиях Арктики и выполняет задачи по пресечению работы террористической группы. Условия Крайнего Севера здесь являются главным акцентом, так как они требуют особого подхода, поведения и тактики.



Учения масштабные и объединяют подразделения авиационных и морских частей, спецназа, вневедомственной охраны, центров спецназа "Рысь", "Витязь", СОБР, "Терек" Росгвардии Чечни. Для Мурманской области это не первое подобное учение. Их проводят регулярно, периодически меняя цели и направления, чтобы выявить слабые и сильные стороны.