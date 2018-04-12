В Карелии прошло заседание Совета карелов, финнов, вепсов

Республика Карелия >> Общество >> 12.04.2018

В Петрозаводске впервые в этом году собрался Совет карелов, вепсов, финнов Карелии. Заседание провел глава республики А. Парфенчиков. Также на мероприятие были приглашены представители учреждений образования и культуры, общественных организаций, работающих на сохранение культуры коренных народов.

Т. Темнышева, руководитель Центра нацкультур и народного творчества, рассказала о событиях прошлого года и планах на 2018 г с целью популяризации и развития культурного наследия народов Карелии.

А. Парфенчиков высказался по поводу использования Центром возможности получить гранты организациями, работающими ради поддержания культуры коренных народов.

Итоги творческой деятельности национального ансамбля танца и песни "Кантеле" подвела и. о. руководителя коллектива О. Власова. На этом году у коллектива запланирована подготовка международного фестиваля нацколлективов "Легенды Кантеле" и Кantele Goes Global.
Министр нацполитики С. Киселев предоставил участникам информацию о мерах сохранения в регионе карельского языка. В 24 школах РК изучают карельский язык около 2,2 тыс. школьников и около 1 тыс. воспитанников 24 дошкольных учреждений. Учителям карельского языка дополнительно выплачивают 1 тыс. руб. и северную надбавку к ним.

В заключение заседания Глава Карелии поставил цель работы Совета на текущий год и обещал поддержку органов местного самоуправления, общественных организаций, правительства Карелии.

Он отметил, что Совет - эффективный инструмент реализации прав на этническое и культурного развития коренных народов Карелии, пример государственно-общественной работы. В республике проводится активная работа в развитии коренных народов, сохранении их самобытности, и особая роль в этом отведена учреждениям образования, культуры и науки.





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