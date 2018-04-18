В Вологде прошли торжества по случаю удачно проведенных выборов

Вологодская область >> Общество >> 18.04.2018

Программа "Мы – вологжане! Мы вместе!" была запланирована в кинотеатре "Ленком". Это было неформальное подведение итогов выборов Президента России. На событии присутствовал Губернатор Вологодской области О. Кувшинников, Мэр Вологды С. Воропанов, депутаты, представители общественных организаций.

66,41 % вологжан сделали свой выбор 18 марта, и почти 70% из них отдали голос действующему главе государства. За выборами следили 800 наблюдателей на 141 участке, в том числе представители кандидатов и партий. Слаженность работы вологжан в организации выборов отметил О. Кувшинников. Также он сообщил, что регион достоин похвалы, поэтому на улучшение инфраструктуры  власти выделят 6,4 млрд руб. из областного бюджета и 13 млрд руб. из федерального. Вологда станет привлекательной для жизни, отдыха, туризма, работы.

Накануне выборов в Вологде прошло 73 ветеранских мероприятия, 260 молодежных, 29 акций, которые помогали провести 512 волонтеров. Сюрпризом в день выборов стал приезд актрисы и депутата М. Кожевниковой (телесериал "Универ"), которая голосовала в Вологде и также отдала голос за городскую среду, которую хотела видеть благоустроенной. В рейтинговом голосовании по определению зеленых зон Вологды приняла участие половина проголосовавших.

На мероприятии в "Ленкоме" продемонстрировали документальный фильм, посвященный выборам, выступали артисты и представители власти. Такой формат подведения итогов выборов стал благодарностью волгожанам на проделанную работу. Им со сцены рассказали, какие изменения ждут город в ближайшие три года.

Напомним, что в 2019 г намечены выборы депутатов города и выборы губернатора Вологодской области. По традиции явка избирателей должна быть высокой.





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