В Мурманске станет доступна енототерапия

Мурманская область >> Общество >> 25.04.2018

В Мурманской области стартовали Дни предпринимательства, которые стали хорошим поводом для демонстрации возможностей бизнесменов, поиска партнеров, обмена опытом и реализации идей для развития бизнес направлений с участием молодежи.

Здесь предлагаются самые разные проекты, но есть среди них необычные, отличающиеся креативностью. Например, есть проект балетной школы для малышей, где ученики могут делать хореографические элементы под игру музыкантов, а не под магнитофон. Это будет способствовать уникальной атмосфере, которую прочувствуют дети и перенесут восприятие музыки в балетный танец. 
 

Но на сегодня самым интересным считается проект команды предпринимателей с предложением организовать в Мурманске центр енототерапии. В некоторых крупных городах такие центры есть. Их цель - снятие стресса, улучшение настроения, расслабление во время игры с пушистыми зверьками. От обычных зоопарков енототерапия разрешает взаимодействовать с животными полностью. Для Мурманска это развлечение в новинку, а создатели бизнеса хотят поддерживать стоимость посещения на доступном для северян уровне. Такие центры енототерапии есть в Санкт-Петербурге и Москве. С енотами можно будет фотографироваться, кормить, просто гладить. Чем такая терапия лучше общения с кошками, пока не ясно, хотя кошки более ласковые и приученные к людям животные, при этом не менее пушистые и умеющие приятно ласкать слух мурчанием. Но общение с кошками, например, в котокафе, стоит гораздо дешевле, поэтому и спрос на него был бы больше.

Дни предпринимательства продолжаться в регионе до конца мая, и есть вероятность, что енототерапия - не единственное интересное предложение, которое придется по душе жителям Мурманской области.





Рекомендуем по теме:

Губернаторский грант для предпринимателей учредил глава Ненецкого округа

В 2018 г в Коми создадут Центр поддержки предпринимательства

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

"Городскую карту поддержки" пополнили 7 компаний

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле

В Мурманске после ремонта открыли "Школу социального предпринимательства"


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Формула успеха" определила лучших режиссеров Коми

Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Стадо северных оленей на острове Колгуев восстанавливается после массового падежа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета