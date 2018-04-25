В Мурманске станет доступна енототерапия

В Мурманской области стартовали Дни предпринимательства, которые стали хорошим поводом для демонстрации возможностей бизнесменов, поиска партнеров, обмена опытом и реализации идей для развития бизнес направлений с участием молодежи.



Здесь предлагаются самые разные проекты, но есть среди них необычные, отличающиеся креативностью. Например, есть проект балетной школы для малышей, где ученики могут делать хореографические элементы под игру музыкантов, а не под магнитофон. Это будет способствовать уникальной атмосфере, которую прочувствуют дети и перенесут восприятие музыки в балетный танец.





Но на сегодня самым интересным считается проект команды предпринимателей с предложением организовать в Мурманске центр енототерапии. В некоторых крупных городах такие центры есть. Их цель - снятие стресса, улучшение настроения, расслабление во время игры с пушистыми зверьками. От обычных зоопарков енототерапия разрешает взаимодействовать с животными полностью. Для Мурманска это развлечение в новинку, а создатели бизнеса хотят поддерживать стоимость посещения на доступном для северян уровне. Такие центры енототерапии есть в Санкт-Петербурге и Москве. С енотами можно будет фотографироваться, кормить, просто гладить. Чем такая терапия лучше общения с кошками, пока не ясно, хотя кошки более ласковые и приученные к людям животные, при этом не менее пушистые и умеющие приятно ласкать слух мурчанием. Но общение с кошками, например, в котокафе, стоит гораздо дешевле, поэтому и спрос на него был бы больше.



Дни предпринимательства продолжаться в регионе до конца мая, и есть вероятность, что енототерапия - не единственное интересное предложение, которое придется по душе жителям Мурманской области.