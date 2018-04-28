Вологодские школьники сделали диораму "Курская битва"

Официальная презентация масштабной диорамы, посвященной битве на Курской дуге и 100-летию Красной армии, намечена на 3 мая в Бабушкинской библиотеке.



Битва на Курской дуге началась 5 июля и продолжалась до 23 августа 1943 г, что стало самой масштабной в истории битвой техники. В сражении принимали участие 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Стратегические операции командования СССР назывались "Румянцев" и "Кутузов"; наступательные операции противника - "Цитадель".



Диораму "Курская битва" решили сделать школьники из Военно-исторического клуба СШ №30 под руководством учителя истории М. Катанова, а также объединение поисковиков Вологды и региональная общественная организация "Наши дети". Диорама представляет 6 составных частей длиной 2,5 м. Она демонстрирует расположение подразделений Германии и СССР к моменту начала сражения, демонстрирует особенности вооружения, стратегии, соотношение сил сторон. Диораму органично дополнит выставка масштабных моделей – 30 единиц авиации и бронетанковой техники, принимающей участие в сражении. Особая место в экспозиции занимают реликвии воинов – копии наград, форма и мн. др.



Маршал Г. Жуков в своих "Воспоминаниях и размышлениях" писал, что бои в районе Орла, Белгорода и Курска являются величайшими в ВОв и Второй мировой. Здесь разгромлены отборные группировки немцев, безвозвратно подорвана вера немецкой армии в способность Германии одолеть Советский Союз. Именно Курскую битву решили воссоздать в виде диорамы вологодские ребята. Для них это были сообразные уроки истории, перенесенные в действительность. По сути, диорама дает возможность понять состояние сторон перед 49 днями жесткой борьбы с переменным успехом, которую в результате выиграл СССР.