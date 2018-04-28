Вологодские школьники сделали диораму "Курская битва"

Вологодская область >> Общество >> 28.04.2018

Официальная презентация масштабной диорамы, посвященной битве на Курской дуге и 100-летию Красной армии, намечена на 3 мая в Бабушкинской библиотеке.

Битва на Курской дуге началась 5 июля и продолжалась до 23 августа 1943 г, что стало самой масштабной в истории битвой техники. В сражении принимали участие 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Стратегические операции командования СССР назывались "Румянцев" и "Кутузов"; наступательные операции противника - "Цитадель".

Диораму "Курская битва" решили сделать школьники из Военно-исторического клуба СШ №30 под руководством учителя истории М. Катанова, а также объединение поисковиков Вологды и региональная общественная организация "Наши дети". Диорама представляет 6 составных частей длиной 2,5 м. Она демонстрирует расположение подразделений Германии и СССР к моменту начала сражения, демонстрирует особенности вооружения, стратегии, соотношение сил сторон. Диораму органично дополнит выставка масштабных моделей – 30 единиц авиации и бронетанковой техники, принимающей участие в сражении. Особая место в экспозиции занимают реликвии воинов – копии наград, форма и мн. др.

Маршал Г. Жуков в своих "Воспоминаниях и размышлениях" писал, что бои в районе Орла, Белгорода и Курска являются величайшими в ВОв и Второй мировой. Здесь разгромлены отборные группировки немцев, безвозвратно подорвана вера немецкой армии в способность Германии одолеть Советский Союз. Именно Курскую битву решили воссоздать в виде диорамы вологодские ребята. Для них это были сообразные уроки истории, перенесенные в действительность. По сути, диорама дает возможность понять состояние сторон перед 49 днями жесткой борьбы с переменным успехом, которую в результате выиграл СССР.





Рекомендуем по теме:

В Воркуте состоялся фестиваль исторической реконструкции

VI Фестиваль духовых оркестров "Дирекцион-Норд" пройдет в Новодвинске

Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики

В шлюпочный поход из Великого Устюга в Сыктывкар отправились курсанты Великоустюгского филиала госморречфлота РФ

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Битву тарантасов организовали в Сыктывкаре байкеры


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета