"Поморская АРТель" открылась в Архангельске

"Поморская АРТель" стала филиалом Архангельского культурного центра, ранее называвшегося "Архангелогородской сказкой".



Пока изменилось только название филиала, но этому предшествовало 3 месяца работы, обсуждений, подготовительной программы.



Глава города И. Годзиш торжественно открыл вывеску филиала и оценил изменения, произошедшие в учреждении в последнее время. Ему было интересно оценить новый проект, получивший символичное название. Он выразил надежду, что у творческих коллективов получится наполнить заявленную концепцию новым смыслом и разнообразными программами для взрослых и детей. Этот дом должен стать точкой притяжения для гостей столицы Поморья, и именно здесь они должны получить возможность познакомиться с традициями и обычаями региона.



Филиал культурного центра находится в доме, когда-то принадлежащем купцу А. Ананьину, так что это историческое здание само по себе вызывает интерес.



Перед "Поморской АТРелью" стоит задача – превращать ее в узнаваемый культурно-туристский объект, поскольку он расположен на исторической улице - пр. Чумбарова-Лучинского и в историческом доме. Первая работа уже проведена и дала свои результаты.



Сейчас в купеческом доме расположился театр народной культуры, детская театральная студия, оркестр народных инструментов. Творческие силы готовы принимать участие в новых программах и проектах своих коллег, у них есть место для репетиций.



Появились в артели и хозяева - распорядитель народных праздников, мастер-классов, обрядов, концертов купец С. Архангельский с домочадцами.



"Поморская АРТель" войдет в туристические маршруты города и региона и будет интересна тем, кто ближе хочет узнать о быте и традициях Архангельской области, о современной северной культуре.