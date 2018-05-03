"Поморская АРТель" открылась в Архангельске
"Поморская АРТель" стала филиалом Архангельского культурного центра, ранее называвшегося "Архангелогородской сказкой".
Пока изменилось только название филиала, но этому предшествовало 3 месяца работы, обсуждений, подготовительной программы.
Глава города И. Годзиш торжественно открыл вывеску филиала и оценил изменения, произошедшие в учреждении в последнее время. Ему было интересно оценить новый проект, получивший символичное название. Он выразил надежду, что у творческих коллективов получится наполнить заявленную концепцию новым смыслом и разнообразными программами для взрослых и детей. Этот дом должен стать точкой притяжения для гостей столицы Поморья, и именно здесь они должны получить возможность познакомиться с традициями и обычаями региона.
Филиал культурного центра находится в доме, когда-то принадлежащем купцу А. Ананьину, так что это историческое здание само по себе вызывает интерес.
Перед "Поморской АТРелью" стоит задача – превращать ее в узнаваемый культурно-туристский объект, поскольку он расположен на исторической улице - пр. Чумбарова-Лучинского и в историческом доме. Первая работа уже проведена и дала свои результаты.
Сейчас в купеческом доме расположился театр народной культуры, детская театральная студия, оркестр народных инструментов. Творческие силы готовы принимать участие в новых программах и проектах своих коллег, у них есть место для репетиций.
Появились в артели и хозяева - распорядитель народных праздников, мастер-классов, обрядов, концертов купец С. Архангельский с домочадцами.
"Поморская АРТель" войдет в туристические маршруты города и региона и будет интересна тем, кто ближе хочет узнать о быте и традициях Архангельской области, о современной северной культуре.
Рекомендуем по теме:
Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин
Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля
НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки
В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства
Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми
Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов
Торговый дом Армении откроют в Архангельске