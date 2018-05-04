СГУ предлагает стать соавтором "Книги памяти" Коми

Республика Коми >> Общество >> 04.05.2018

Госуниверситет Сыктывкара работает над созданием мультимедийной энциклопедии об участниках ВОв, призванных из Коми. Книга доступна всем интернет-пользователям на бесплатной основе.

Интерактивная площадка дает возможность объединить данные, собранную за время реализации проекта, а это 13 печатных томов, 20 изданий в электронном виде. Информация постоянно обновляется. Обновляется список героев, фотографии, видеоматериалы, сохранившиеся письма фронтовиков, их воспоминания. На портале планируют рассказывать о работе волонтеров и поисковых отрядов.

"Книга памяти Республики Коми" объединяет поисковую систему, информацию о судьбах людей, архивные документы. Поисковая система постоянно пополняется новыми сведениями. Проект позволяет использовать эту информацию для научных исследований, образовательной деятельности, патриотического воспитания.

Создатели Книги обращаются ко всем местным жителям с просьбой помочь в работе и наполнении сайта. Если у вас есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, войне с Японией, и они призывались с территории Коми, жили после войны в Коми, можно сделать эту информацию достоянием общественности, сопроводить ее материалами (копиями документов, фотографий, очерками, статьями) о судьбе родных.

Напомним, что сбор данных в "Книгу памяти" ведется уже более 30 лет. В печатном виде она выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас она есть в библиотеках, администрациях районов, военкоматах. Только в этом году появилась электронная версия Книги, что очень облегчило людям доступ к ее содержанию.

Сейчас в Книге порядка 174 тыс. фамилий. На каждого человека заведена карточка с официальными данными: ФИО, место, год рождения, пункт призыва, год призыва, звание.





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