В 2019 г в Коми заменят устаревшие школьные автобусы

В Коми 240 автобусов занимаются доставкой школьников к месту учебы. Правительство России утвердило сроки использования для таких автобусов старше 10 лет эксплуатации.



Автобусы в Коми всем требованиям безопасности и комфортности соответствуют, хотя родители школьников в этом не уверены, учитывая внешний вид и полуразвалившееся состояние многих из них. Но с апреля будущего года для транспортировки детей запретят использовать автобусы М2. Таких автобусов в республике всего 7, и все они будут заменены на современные. В октябре 2019 г будет необходимо провести замену еще 26 автобусов М3.



К категории М2 относятся "Газели", в которых более 8 сидячих мест и вес менее 5 тонн. Категория МЗ с массой более 5 тонн – это, в первую очередь, школьные "Пазики".



Если в городах школьные автобусы выглядят вполне прилично, то между селами курсирует транспорт, в который страшно садиться. Здесь до сих пор можно увидеть автобусы, возраст которых 30-40 лет, на которых передвигались еще родители и бабушки сегодняшних школьников. Этот транспорт не только не отвечает требованиям безопасности, он визуально выглядит как ретро раритет, покрытый слоем ржавчины и грязи. К сожалению, такая картина не редкость, а учитывая погодные условия, особенно зимой, передвигаться на них страшно - есть риск застрять посреди поля.



Минобразования РФ решило навести порядок со школьными автобусами, поскольку безопасность детей является приоритетным направлением в политике государства. Случаи с попаданием автобусов детьми в ДТП не редкость, и этого всеми силам стараются избежать.



Сейчас Министерство образования Коми рассматривает вопрос приобретения новых автобусов за счет социальных партнеров и частично за счет бюджета.



