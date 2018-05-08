Мурманск готов к празднованию Дня Победы

Мурманская область >> Общество >> 08.05.2018

Горадминистарция озвучила программу торжеств 9 мая.

Митинги Памяти павшим в войне, которые начались еще 4 мая, продолжится завтра.

В 10:00 в городе пройдет парад техники и военных Северного морского флота, для ветеранов будет играть духовой оркестр. Также в городе состоится акция "Бессмертный полк", а на протяжении пути участники будут видеть живые картины – сценки, подготовленные 2,5 тыс. школьников. В этом году в акции "Бессмертный полк" будут участвовать около 1,1 тыс. человек. После окончания шествия состоится тожественный митинг с минутой молчания и возложением цветов.

В спортивный список мероприятий включена эстафета от памятника А. Бредову, а маршрут бегунов охватит центральные улицы города. Такая акция пройдет во многих российских городах. В течение всего дня в Мурманске будут проходить флэшмобы, будут работать ярмарки и полевая кухня.

У причалов морвокзала сегодня пришвартовались 3 корабля Северного флота, на которые можно будет заходить с экскурсиями. Экскурсии возможны для взрослых только при наличии паспорта. В одной группу может быть не более 20 человек. На первые экскурсии можно пойти уже сегодня.

Выставка исторической и современной военной техники откроется на ул. Ленинградской сегодня в 17:00, а не завтра, как планировалось.

Также важный момент - на площадь Пять Углов можно будет попасть только пройдя ручные металлодетекторы, что замедлит проход. Это нужно учесть при планировании времени. 

Концерты пройдут в нескольких районах, а центральный гала-концерт "Слава воину-победителю" - на главной площади. 

Салют в этом году решили сделать в непривычном месте. Вместо Абрам-мыса установки для залпов будут размещены в районе памятника Защитникам Советского Заполярья.





Рекомендуем по теме:

Акция "Бессмертный полк" соберет в Карелии 20 тыс. человек

День Военно-морского флота отметили в Архангельске

Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города

Около 400 тыс. жителей Вологодской области погибли во время ВОв

Североморские школьники побывали в управлении аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота

В "Ночь искусств" в Петрозаводске пройдут около 80 мероприятий


Торговый дом Армении откроют в Архангельске

В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации

12 млн руб. выделено на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения НАО

Онлайн казино: всегда выбирайте лучший вариант

В Северодвинске прошел профориентационный форум "Образование – Севмаш – Карьера"

В Нарьян-Маре прошел межрегиональный форум по правам человека в арктическом пространстве

Новый кинотеатр откроют в центре Нарьян-Мара
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета