Мурманск готов к празднованию Дня Победы

Горадминистарция озвучила программу торжеств 9 мая.



Митинги Памяти павшим в войне, которые начались еще 4 мая, продолжится завтра.



В 10:00 в городе пройдет парад техники и военных Северного морского флота, для ветеранов будет играть духовой оркестр. Также в городе состоится акция "Бессмертный полк", а на протяжении пути участники будут видеть живые картины – сценки, подготовленные 2,5 тыс. школьников. В этом году в акции "Бессмертный полк" будут участвовать около 1,1 тыс. человек. После окончания шествия состоится тожественный митинг с минутой молчания и возложением цветов.



В спортивный список мероприятий включена эстафета от памятника А. Бредову, а маршрут бегунов охватит центральные улицы города. Такая акция пройдет во многих российских городах. В течение всего дня в Мурманске будут проходить флэшмобы, будут работать ярмарки и полевая кухня.



У причалов морвокзала сегодня пришвартовались 3 корабля Северного флота, на которые можно будет заходить с экскурсиями. Экскурсии возможны для взрослых только при наличии паспорта. В одной группу может быть не более 20 человек. На первые экскурсии можно пойти уже сегодня.



Выставка исторической и современной военной техники откроется на ул. Ленинградской сегодня в 17:00, а не завтра, как планировалось.



Также важный момент - на площадь Пять Углов можно будет попасть только пройдя ручные металлодетекторы, что замедлит проход. Это нужно учесть при планировании времени.



Концерты пройдут в нескольких районах, а центральный гала-концерт "Слава воину-победителю" - на главной площади.



Салют в этом году решили сделать в непривычном месте. Вместо Абрам-мыса установки для залпов будут размещены в районе памятника Защитникам Советского Заполярья.