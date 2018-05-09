В Петрозаводске к 100-летнему юбилею органов безопасности Карелии открыли памятник

Республика Карелия >> Общество >> 09.05.2018

В Петрозаводске состоялось открытие обелиска сотрудникам органов безопасности Карелии. Он находится на бульваре Победы. В церемонии принимали участие представители правительства РК, администрации Петрозаводска, ветераны войны, сотрудники службы безопасности, кадеты, жители города.

Памятник предстает собой 11-метровую стелу из гранита, которую пришли увидеть и возложить  к ее подножию цветы глава правительства Карелии А. Парфенчиков, руководитель Управления ФСБ республики А. Барышев, председатель Совета ветеранов ФСБ К. Белоусов, мэр Петрозаводска И. Мирошник.

Установить памятник сотрудникам органов безопасности, которые воевали в годы ВОв, решили ветераны и работники ФСБ. Эту идею поддержало Офицерское собрание УФСБ Карелии. Автор проекта памятника - заслуженный деятель искусств, скульптор А. Ким, по эскизам которого "Стоун-групп" и "Карелстроймеханизация" изготовили монумент.

А. Парфенчиков поздравил ветеранов и сотрудников ФСБ со столетним юбилеем службы. Он заявил, что на протяжении десятилетий российская Служба безопасности обеспечивала спокойную жизнь страны и его граждан, ее суверенитет и территориальную целостность, незыблемость конституционного строя. Сейчас люди этой профессии защищают интересы Родины и основы государственности. Сегодня настало время воздать должное не только самой службе, но и самым достойным представителям, которые защищали Родина во время ВОв от фашистских захватчиков.

Все выступающие отметили, что новый памятник очень гармонично вписался в пространство и смотрятся там так, как будто стоял годами. Это гарантирует, что его никогда не забудут, сюда будут приходить люди.

Но главный плюс монумента - он не стоил бюджету города ни копейки, все деньги выделили спонсоры.





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