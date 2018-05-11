Граница между столицей Коми и Сыктывдинским районом изменилась

В последнее время участились случаи пересмотра территориальных границ. Недавно в Карелии подняли вопрос о том, чтобы часть территории республики отнести к зоне Арктики. Теперь свои границы перестраивает Сыктывкар.



По этой причине были внесены изменения в законы Коми, и теперь границы Сыктывкара закреплены законодательно.



Закон, изменяющий границы Сыктывкара и Сыктывдинкого районов, принят Госсоветом Коми и опубликован на портале главы администрации РК. Согласно документу, территория городского округа Сыктывкара включает территорию поселка сельского типа Верхний Мыртыю, территорию в районе ул. Лесопарковой (Сыктывкар), входящее в состав муниципального образования села Выльгорт (этот объект включен в территорию Сыктывдинского района).



В состав столицы Коми также вошли территории в районе ж. д. станции Койты, которая раньше входила в состав сельского поселения Зеленец (Сыктывдинский район).



Изменения приняты по инициативе жителей Выльгорта, Сыктывкара, Зеленца, от чьего лица выступили представительные органы этих муниципальных образований, а также по инициативе Совета Сыктывкара.



Жители п. Верхний Мыртыю теперь могут праздновать долгожданную победу – их поселок стал частью Сыктывкара, чего они добивались не одно десятилетие. Им часто приходилось сталкиваться со сложностями, в частности во время заключения сделок по недвижимости. Жителям Сыктывкара это изменение ничего не дало, а жители поселков теперь могут себя считать жителям столицы Коми. Это не только повышает их статус, но и дает некоторые привилегии.



После принятия решения о пересмотре границ следует заняться приведением в порядок документации, что может занять не один месяц, и стоить немало денег на решение канцелярских вопросов.