Граница между столицей Коми и Сыктывдинским районом изменилась

Республика Коми >> Общество >> 11.05.2018

В последнее время участились случаи пересмотра территориальных границ. Недавно в Карелии подняли вопрос о том, чтобы часть территории республики отнести к зоне Арктики. Теперь свои границы перестраивает Сыктывкар.

По этой причине были внесены изменения в законы Коми, и теперь границы Сыктывкара закреплены законодательно.

Закон, изменяющий границы Сыктывкара и Сыктывдинкого районов, принят Госсоветом Коми и опубликован на портале главы администрации РК. Согласно документу, территория городского округа Сыктывкара включает территорию поселка сельского типа Верхний Мыртыю, территорию в районе ул. Лесопарковой (Сыктывкар), входящее в состав  муниципального образования села Выльгорт (этот объект включен в территорию Сыктывдинского района).

В состав столицы Коми также вошли территории в районе ж. д. станции Койты, которая раньше входила в состав сельского поселения Зеленец (Сыктывдинский район).

Изменения приняты по инициативе жителей Выльгорта, Сыктывкара, Зеленца, от чьего лица выступили представительные органы этих муниципальных образований, а также по инициативе Совета Сыктывкара.

Жители п. Верхний Мыртыю теперь могут праздновать долгожданную победу – их поселок стал частью Сыктывкара, чего они добивались не одно десятилетие. Им часто приходилось сталкиваться со сложностями, в частности во время заключения сделок по недвижимости. Жителям Сыктывкара это изменение ничего не дало, а жители поселков теперь могут себя считать жителям столицы Коми. Это не только повышает их статус, но и дает некоторые привилегии.

После принятия решения о пересмотре границ следует заняться приведением в порядок документации, что может занять не один месяц, и стоить немало денег на решение канцелярских вопросов. 





Рекомендуем по теме:

Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону

Столицу Коми могут перенести в Ухту

96-летие отметила полиция Коми

В Коми начался туристический сезон

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики


В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации

12 млн руб. выделено на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения НАО

В Северодвинске прошел профориентационный форум "Образование – Севмаш – Карьера"

Онлайн казино: всегда выбирайте лучший вариант

В Нарьян-Маре прошел межрегиональный форум по правам человека в арктическом пространстве

"Птичье молоко" с водорослями появилось на прилавках Архангельска

Новый кинотеатр откроют в центре Нарьян-Мара
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета