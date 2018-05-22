Мэрия Сыктывкара рекомендовала торговым организациям не продавать завтра алкоголь

В пресс-службе администрации города сообщили, что решение об ограничении доступа к алкогольной продукции принято в связи с последними звонками в 36 школах и гимназиях города.



Для выпускников 9 и 11 классов пройдут линейки, после которых будут организованы праздничные программы, дискотеки и чаепития. Алкоголь постараются исключить из продажи, чтобы не провоцировать нарушения общественного порядка и алкогольные отравления среди выпускников.



Но ограничение продажи алкоголя – это не приказ, а, скорее, рекомендация для коммерсантов. К решению ограничить торговлю спиртным владельцы торговых точек пришли не самостоятельно. Этого потребовала от них администрация Сыктывкара. Но как показывает практика, алкоголь школьниками закупается заранее, а некоторые торговые точки не хотят отказываться от дополнительной гарантированной выручки и все равно продолжают продавать спиртное в обход запрету.



Напомним, что ограничительная мера направлена не только на то, чтобы обезопасить детей от отравлений, но и от неправомерных действий, которые могут быть осуществлены в их отношении. Администрация города предупреждает, что если торговая точка будет уличена в продаже алкогольной продукции 23 мая, ее владелец будет оштрафован.



Выпускников такая позиция властей не устраивает, потому что мало кто представляет, как можно отметить последний звонок тортом и чаем. Тем не менее, за детей продолжают отвечать их родители и педагоги, которые в этот день будут бдительно следить за школьниками, опьяненными свободой и началом взрослой жизни.



Практика запрещать продажу алкогольной продукции во время последних звонков и выпускных существует во многих городах, и в этом году ограничительная мера не стала новшеством.