День защиты детей в Коми отметят парадом детских колясок

Республика Коми >> Общество >> 29.05.2018

Помимо традиционных развлекательных программ, конкурсов рисунков на асфальте, концертов, День защиты детей в Коми отметят парадом детских колясок. Организаторы мероприятия - отделы загса Минюста региона, администрации городов, районные Управления культуры.

Принять участие в параде может каждый, у кого будет коляска.

В Инте парад  начнется на площади Ленина в 12:00, а собраться участников приглашают в 11:00 у магазина "Галантерея".

В 10:30 номера коляскам начнут присваивать в Ухте на Комсомольской площади, а радужная колонна пойдет по пешеходному переходу к стелобату ДК и Т. Администрация Ухты, представители Управления культуры наградят победителей и призеров у Дворца культуры, где после этого состоится концерт, посвященный Дню защиты детей.

В селах также отметят этот день парадом колясок. В Удорском районе он начнется в 12:00 в с. Кослан, после чего шествие отправится к Дому народного творчества.

В Сыктывдинском районе сбор владельцев колясок назначен на 10:00 у ДК, а в 10:20 колонна направится центральную площадь с. Выльгорт.

В Усть-Цилемском парад стартует в 16:00, а участники от здания Усть-Цилемского культурного центра пройдут вокруг стадиона.

В Воркуте по причине слишком холодной погоды шествие колясок решили перенести на 2 июня, а регистрация участников начнется в 11:00 в отделе загса Воркуты. Шествие отправится к зданию УСЗК "ОЛИМП".

Из-за холода в Усинске парад колясок также перенесли, но на 3 июня в 13:00.

Таким образом, в этом году парад колясок приобрел республиканский статус. В нем могут принять участие все виды детских колясок, украшенные тематически или просто ярко. По окончанию парада будут определены наиболее красивые и оригинально украшенные. Единственное условие участия в параде - в коляске должен быть ребенок.





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