2,8 млн руб. пойдет на "оживление" исчезнувшего города в НАО

Президентский грант выиграл проект "Наследие Пустозерска" от Общество краеведов. C его помощью будет создана экотропа музея-заповедника, создан волонтерский лагерь, 2 биоинженерных конструкции для привлечения животных, 2 поста для наблюдения за ними, входная группа в стиле LandArt. На реализацию проекта выделили 2,8 млн руб.



В проекте примут участие 100 человек, среди которых специалисты в области культуры и искусства, науки обустройства природных ландшафтов, которых привлекут из других регионов.



Пустозерск – город, который когда-то был в нижнем течении Печоры (Заполярный район). Он расположен в 20 км от Нарьян-Мара. Пустозерск является первым русским городом, построенным за Полярным кругом и главным форпостом России в освоении Сибири и Севера. В 1924 г. город свой статус города потерял, а в 1962 г. был покинут жителями и заброшен. Люди постепенно начали перебираться в более цивилизованные города и поселки, в том числе в Нарьян-Мар, который давал больше перспектив и лучшие условия для жизни, работы и проведения досуга. В 1991 г. на его месте открылся Пустозерский историко-природный музей. В него вошла часть д. Устье с несколькими домами, амбарами, облетным крестом, срубом церкви Преображения.



На получение по гранту деньги на территории города организуют несколько летних лагерей, чьи участники и будут работать над проектом. Средства гранта также пойдут на закупку и транспортировку материалов, оборудования, оплату услуг специалистов.



Грант получили еще 6 НКО Ненецкого округа, но в пределах 500 тыс. руб. Центр ненецкой культуры на выделенные деньги снимет короткометражку на ненецком языке с русскими субтитрами по сказке "Два брата". Ресурсный центра НКО получил грант на развитие ТОС.



