В Карелии выбирали лучшую елку из мусора

Республика Карелия >> Общество >> 24.12.2016

Конкурс "Эко-елка" оказался довольно популярен. На него заявки подали 200 участников, которые изготовили лесных красавиц из подручных средств. Они представили елки из пуговиц, спичек, картона, полиэтилена, макарон, втулок, дисков и прочего хлама.

Вчера в администрации Петрозаводска был подведен итог конкурса, который на территории России проводится впервые. Елки из вторсырья – это возможность показать, что использовать его можно и нужно, а иногда из него получаются настоящие шедевры, в том числе праздничные. Условий у конкурса было не много: елка должна была быть выше 50 см, сделана из мусора своими руками.

Конкурсанты оказались талантливы, и делали елки из таких материалов, из которых даже буйная фантазия не позволяла бы сделать что-то интересное. Идеи мастера черпали из Интернета, многое придумали самостоятельно.

Среди участников были приставлены все области Карелии: школы, детсады, частные лица, предприятия "Эколинт", Костомукшский ГОК, "Карелэнерго", завод пенополистирола, "Петрозаводскмаш". Активность коммерческих структур стала для организаторов неожиданностью, поэтому на будущий год в конкурсе будет две номинации: для горожан и бизнесменов, а также с разделением на материалы.

Выигравших определили голосованием. Каждый участник выставки мог отдать свой голос в виде жетона с номером понравившейся елке. 23 голоса получила одна из самых крупных елок от завода по производству пенополистирола, она и заняла первое место. Второе досталось дереву из бантиков и пуговиц Н. Васильевой, третье - из зеленых пакетов от учеников школы №27.

Победители получили денежные сертификаты от ТРЦ "Лотос-Plaza" и дипломы. Ели простоят в администрации Петрозаводска до 31 декабря, поэтому их могут увидеть все желающие, после чего они вернутся владельцам, если те захотят получить поделки обратно.





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