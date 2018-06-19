Мурманск отметил День стойкости и мужества в годы Великой Отечественной войны

18 июня 1942 . на Мурманск сбросили 12 тыс. авиабомб, уничтожили 600 домов. Этой теме был посвящен День стойкости мурманчан в годы ВОв. Его празднуют с 2015 г.



Напомним, что День стойкости и мужества учрежден решением Совета депутатов, и это решение поддержано городским Общественным советом.



У тематического памятника печной трубе на берегу Семеновского озера прошел торжественный митинг. На нем выступили ветеран войны Л. Журин, очевидец бомбардировок Т. Иванова и депутат облдумы Г. Иванов. Также в митинге приняли участие представители организации "Дети военного Мурмана", почетные жители города, депутаты, школьники, представители молодежного движения. Они возложили цветы к мемориалу.



Традиционно этот день мурманчане празднуют у памятника печной трубе, открытом в прошлом году. В его разработке участвовали жители заполярной столицы с помощью творческого конкурса на лучший эскиз. Горожане посчитали, что образ печной трубы лучше всех соответствует воспоминаниям о том ужасном времени, и, несмотря на то, что город сгорел, он так и не был сдан врагу. В условиях Севера это можно назвать двойным подвигом, так как зимой, в сильные холода и постоянный снег, людям не где было жить, а нужно было находить силы, чтобы работать.



Памятник установили не месте, откуда открывает вид на весь город, и фотографии с этого места можно сравнить со снимками, сделанными 76 лет назад. Разница увиденного настолько велика, что о том, что это одно место, напоминает только ландшафт и природа. Сейчас это место притяжения горожан, которые любят здесь прогуливаться, здесь же собирается молодежь, семьи с детьми, гости города. Все они имеют возможность вспомнить подвиг города военных лет и почтить память защитников.