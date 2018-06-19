Мурманск отметил День стойкости и мужества в годы Великой Отечественной войны

Мурманская область >> Общество >> 19.06.2018

18 июня 1942 . на Мурманск сбросили 12 тыс. авиабомб, уничтожили 600 домов. Этой теме был посвящен День стойкости  мурманчан в годы ВОв. Его празднуют с 2015 г.

Напомним, что День стойкости и мужества учрежден решением Совета депутатов, и это решение поддержано городским Общественным советом.

У тематического памятника печной трубе на берегу Семеновского озера прошел торжественный митинг. На нем выступили ветеран войны Л. Журин, очевидец бомбардировок Т. Иванова и депутат облдумы Г. Иванов. Также в митинге приняли участие представители  организации "Дети военного Мурмана", почетные жители города, депутаты, школьники, представители молодежного движения. Они возложили цветы к мемориалу.

Традиционно этот день мурманчане празднуют у памятника печной трубе, открытом в прошлом году. В его разработке  участвовали жители заполярной столицы с помощью творческого конкурса на лучший эскиз. Горожане посчитали, что образ печной трубы лучше всех соответствует воспоминаниям о том ужасном времени, и, несмотря на то, что город сгорел, он так и не был сдан врагу. В условиях Севера это можно назвать двойным подвигом, так как зимой, в сильные холода и постоянный снег, людям не где было жить, а нужно было находить силы, чтобы работать.

Памятник установили не месте, откуда открывает вид на весь город, и фотографии с этого места можно сравнить со снимками, сделанными 76 лет назад. Разница увиденного настолько велика, что о том, что это одно место, напоминает только ландшафт и природа. Сейчас это место притяжения горожан, которые любят здесь прогуливаться, здесь же собирается молодежь, семьи с детьми, гости города. Все они имеют возможность вспомнить подвиг города военных лет и почтить память защитников.





Рекомендуем по теме:

Памятник-печную трубу открыли в Мурманске

В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

В Архангельске отметили День России

Хоккеисты "Водника" взяли вместо клюшек лопаты

Экспозиция "Мурманск военный" открылась в День Победы

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову


В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая

Женский бизнес обсудили на международной конференции в Мурманске

"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.

Новая площадка ТБО в Койгородке может быть построена в этом году

Областной перинатальный центр открылся в Архангельске

100 петрозаводчан очистили карьер на Ключевой

Segezha Group планирует увеличить выпуск мешочной бумаги на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате до 700 тыс. куб. м
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета