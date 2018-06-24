В Архангельске отметили День молодежи

Архангельская область >> Общество >> 24.06.2018

На Красной пристани вчера собрать тысячи жителей Архангельска, молодежи и пенсионеров. Для горожан подготовили около десятка развлекательных площадок под общим названием "Город на воде".

День молодежи в городе всегда отмечают с размахом. И этот раз исключением не стал. Началось празднование массовыми танцами. Уроки танцев проводили прямо на площади Мира, поэтому освоить несколько танцевальных па смогли десятки людей. Чему-то, научившись все отправились на Красную пристань, где работали основные площадки. Здесь можно было проявить себя в спорте, послушать музыку, станцевать и покататься на яхте "Мария" или гидроцикле или просто любоваться парадом яхт. Дети с удовольствием катались на картингдроме, а молодежь фотографировалась с живыми статуями. Погода располагала к тому, чтобы поваляться на пляже, что многие и сделали, только раздеваться никто не рискнул.

На набережной каждый веселился, так, как ему нравилось. Например, на верхней сцене звучала музыка, а на нижней свои номера показывали цирковые, спортивные и танцевальные исполнители. Нижний ярус был отдан под гонки и картинг-ралли на Кубок мэра города. Неподалеку расположились любители метать снежки, а показательные бои юкигассена оказались такими же захватывающими, как оригинальный зимний спорт. 

В конце дня  пришедших порадовал флешмоб мыльных пузырей, от которого в большом восторге были маленькие дети, и концерт популярных исполнителей Архангельска и области.  

Молодежь отлично отметила свой праздник, который в городе любят не только школьники и студенты. На его мероприятия приходят посмотреть и пенсионеры, потому что это одно из немногих праздничных событий июня, дающих повод выйти на улицу и подышать морским воздухом.





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