Строительство молодежного центра возобновят в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.06.2018

Глава НАО А. Цыбульский рассказал об этом в ходе рабочей встречи с помощником А. Пустоваловым.

В столице округа планируют реализовать 4 проекта по организации мест притяжения для молодежи. Объектом, который станет главным местом  для проведения  мероприятий молодежной направленности, станет пока недостроенный Молодежный центр. Его строительство началось в 2014 г. Сумма контракта с ЗАО "УК "Петрофонд" на тот момент составляла 247 млн руб., но за время исполнения контракта вложено 92,4 млн руб., а центра до сих пор нет. Сдать центр планировались в 2015 г., но из-за недобросовестного подрядчика в июле 2016 г. контракт был расторгнут, а далее строительство объекта не велось два года. Для возобновления стройки необходимо произвести корректировку ПСД.

Каким будет Молодежный центр, решать надо вместе с теми, кто будет в нем обучаться, реализовывать таланты, развивать навыки, т. е. с молодежью. Обсуждение проекта проводится в открытом режиме. После обобщения предложений, их направят ответственным за корректировку ПСД. 

Также локацией для молодежи станет центр субкультур. Это будет площадка для ребят, увлекающихся BMX, скейтбордингом, катанием на роликах. Она должна быть закрытой, чтобы пользоваться можно было независимо от времени года. Сейчас, когда BMX и скейтбординг становятся олимпийскими, ребятам надо дать возможность развить навыки в этих активностях.

А. Цыбульский поручил помощнику, курирующему реализацию проектов молодежной политики, активизировать переформатирование работы библиотек НАО с целью организации  досуговых центров для молодежи на их базе. Это вынужденная мера, поскольку библиотеками люди пользуются очень редко, а нужно, чтобы они приносили ползу обществу.





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