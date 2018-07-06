Монумент "Буровая вышка" в Нарьян-Маре восстановят за частные средства

Ремонт памятника безвозмездно сделает бизнесмен Р. Сагаев. Администрация столицы НАО и предприниматель подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документах поставили глава Нарьян-Мара О. Белака и глава компании "Риц" Р. Сагаев.



Сотрудничество подразумевает ремонт памятника "Буровая вышка" в районе Хорей-Верской нефтегазоразведочной экспедиции. Сагаев выступил инициатором договора, предложив привести в порядок памятник к 60-летию геологоразведки.



О. Белак отметил, что администрация города не первый раз сотрудничает с "Риц". Она уже участвовала в проекте Формирование комфортной городской среды, в рамках которой благоустроили детскую площадку, дворовую территорию, а сейчас занимаются обустройством еще одной дворовой зоны.



Сагаев отметил, что для него большая честь и удовольствие внести свой вклад в благоустройство города. Памятники нужно восстанавливать, особенно если они много значат для региона и его жителей. Своими силами сотрудники "Риц" сделают монумент красивым на радость жителей Нарьян-Мара.