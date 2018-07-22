В Ухте к 2020 г. озеленят ул. Ленина

Республика Коми >> Общество >> 22.07.2018

Жители Ухты высказывают свою недовольство внешним видом газонов вдоль главного проспекта города. Например, на ул. Ленина, 53 на территории газона даже в жаркую погоду сохраняется грязная жижа, на которую местные жители уже устали жаловаться.

Вид из окна просто удручающий, особенно летом, когда все вокруг должно зеленеть и цвести. Горожане небезосновательно считают, что город выглядел бы лучше, если бы места постоянного скопления грязи городские службы привели в порядок и устроили на них газоны. Но заниматься этим никто не хочет, потому что нужно не просто посадить на места газона траву, нужно выяснить, откуда из земли туда прибывает вода.

Администрации Ухты на это отвечает, что объекты озеленения  находятся в распоряжении "Горзеленхоза". Это предприятие является владельцем и распоряжается имуществом от своего имени в пределах закона. Обращение передали предприятию на рассмотрение.

"Горзеленхоз" обустройством газонов на нечетной стороне пр. Ленина планирует заняться не раньше 2019-2020 гг.

 





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