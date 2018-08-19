В Мурманской области сохраняется высокая степень пожароопасности

Ситуация в регионе сложилась таким образом, что пожар может возникнуть даже от незначительного источника огня.



В ближайшие дни риск вспышки лесных пожаров по причине человеческого фактора вырос в несколько раз, так как люди стараются выехать на природу. Погода установилась сухая, поэтому уровень опасности возгорания лесов является чрезвычайным.



Пресс-служба Авиалесоохраны отмечает, что лесные пожары пытаются предотвратить пожарные службы, которые усилили контролирование лесного фонда и прилегающих территорий.



На территории СЗФО высокий, средний и местами чрезвычайный классы пожароопасности прогнозируются в Мурманской и Архангельской областях. Высокий и средний класс пожарной опасности по условиям погоды также ожидается в Коми. В Вологодской области в этом плане наиболее благоприятная погода, поэтому прогнозируется средний класс пожароопасности в лесах.



Единственный способ предотвратить пожары – это бдительное и ответственное поведение на природе отдыхающих граждан, которые обязаны соблюдать правила разведения костров.