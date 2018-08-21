Петрозаводск стал свидетелем массовой миграции бабочек

Республика Карелия >> Общество >> 21.08.2018

Огромное количество летающих насекомых можно увидеть не только в скверах, но и на улицах Петрозаводска.

Специалисты управления благоустройства отмечают, что массовая миграция бабочек адмирал связана с очень теплой погодой, установившейся в Карелии. Это благоприятные условия как размножения насекомого и для миграции из южных регионов. Бабочки откладывают яйца в чертополохе и крапиве.

Бабочки адмирал обычно населяют редколесья, лесные опушки, пойменные или горные луга, лесные поляны, лесополосы, берега рек и озер. Особенностью вида является способность к миграции на большие расстояния, а в Карелию часть бабочек перелетает с юга в июне.

Сейчас Петрозаводск переполнен яркими оранжево-черными бабочками, демонстрирующими полное равнодушие к человеку. Они совершенно не боятся людей. Опасности они не представляют.

Часть бабочек осенью погибнет, а часть улетит на юг. Пока адмиралы наоборот прилетают в город, что можно назвать уникальным природным явлением, которому особенно рады дети и туристы, впервые встречающие такое редкое явление.





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