Петрозаводск стал свидетелем массовой миграции бабочек
Огромное количество летающих насекомых можно увидеть не только в скверах, но и на улицах Петрозаводска.
Специалисты управления благоустройства отмечают, что массовая миграция бабочек адмирал связана с очень теплой погодой, установившейся в Карелии. Это благоприятные условия как размножения насекомого и для миграции из южных регионов. Бабочки откладывают яйца в чертополохе и крапиве.
Бабочки адмирал обычно населяют редколесья, лесные опушки, пойменные или горные луга, лесные поляны, лесополосы, берега рек и озер. Особенностью вида является способность к миграции на большие расстояния, а в Карелию часть бабочек перелетает с юга в июне.
Сейчас Петрозаводск переполнен яркими оранжево-черными бабочками, демонстрирующими полное равнодушие к человеку. Они совершенно не боятся людей. Опасности они не представляют.
Часть бабочек осенью погибнет, а часть улетит на юг. Пока адмиралы наоборот прилетают в город, что можно назвать уникальным природным явлением, которому особенно рады дети и туристы, впервые встречающие такое редкое явление.
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