В Коми объединят сельские поселения Кузьель и Ком

Республика Коми >> Общество >> 23.08.2018

В Коми продолжали работу по укрупнению сел. На сентябрьском заседании парламент решит вопрос объединения сельских поселений Ком и Кузьель.

20 сентября депутаты Госсовета республики рассмотрят этот вопрос. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объединение позволит эффективнее работать, выполнять полномочия органов местного самоуправления, уменьшить затраты на содержание исполнительных органов, уменьшить численность аппарата управления поселений.

Необходимость объединения поселений также объясняют недостатком собственной доходной базы пос. Ком. Их не хватает на работу органов самоуправления.

В Койгородском районе 9 сельских поселений. На территории  Кузьеля 1 населенный пункт, на Кома - 2. На январь 2010 г. в Кузьеле проживало всего 294 человека, в Коме – 89, а на январь 2018 г. 124 и 34 человека, соответственно.

В Кузьеле 2 лесопромышленных предприятия с 7 работниками, 3 социально-культурных организации с 25 сотрудниками, в Коме в ДК и библиотеке работает 2 человека, а производственных предприятий вообще нет.





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