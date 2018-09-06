В Вологде развивается новое волонтерское движение
План мероприятий Департамента внутренней политики и Управления МВД России в Вологодской области по формированию нового добровольческого направления подписан сегодня. Он регламентирует создание волонтерских отрядов, которые будут осуществлять профилактику правонарушений среди подростков.
Замгубернатора и начальник Департамента внутренней политики Правительства Е. Богомазов отметил, что в Вологодской области работают 200 волонтерских отрядов, в которых 36 тыс. человек.
Новое движение будет оказывать помощь молодежи, которая допустила правонарушение, которая отличается опасным поведением. Добровольцам предстоит активно работать с участковыми, инспекторами по делам несовершеннолетних, общаться с детьми. Их задача – привлечь ребят в активный социум, заинтересовать их спортом, участием в общественных мероприятиях.
Ключевым направлением в профилактике безнадзорности является взаимодействие с обществом. Этот год в стране объявлен Годом добровольца, и УВД совместно с Департаментом проводят работу по развитию движения "Волонтеры – помощники правоохранительных органов".
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