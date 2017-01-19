Компенсация транспортных расходов в Архангельской области с 18 января осуществляется по новым правилам

В Архангельской области вступили в силу обновленные правила компенсации проезда. Их приняли на заседании правительства 10 января, но действовать начали с 18 января. Ознакомиться с правилами можно на официальном портале правовой информации.



Правила коснулись работников облучреждений социальной сферы (здравоохранение, культура, образование, физкультура, спорт, молодёжная политика) и других отраслей (ветеринарных станций, противопожарных групп, органов, занимающихся охраной окружающей среды и мн. др.), а также работников областных органов власти.



Обновленные правила были необходимы по причине изменений в законодательстве области, о чем рассказал И. Андреечев, директор правового департамента из администрации губернатора.



Соцгарантия теперь будет распространяться на несовершеннолетних детей работников и на других безработных членов семей, проживающих под одной крышей с работником. Ранее в правилах эта категория граждан не была предусмотрена, хотя есть в Трудовом кодексе.



Чтобы человека признали неработающим, нужно являться трудоспособным и быть зарегистрированным безработным.



Документ был согласован с Федерацией профсоюзов области, после чего из указанного правила сделали исключение для ухаживающих за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет.



Чтобы получить компенсацию оплаты проезда на отдых и обратно нужно также установить факт совместного проживания работника и несовершеннолетних детей.



В Трудовом кодексе оплата проезда/провоза багажа к месту отпуска осуществляется по территории страны. В правилах есть пункт, предусматривающий компенсацию за дорогу к месту проведения отпуска за границей: оплата проводится только до ближайшего пункта на границе России, независимо от способа транспортировки (железная дорога, аэропорт, автовокзал, речной или морской порт).

