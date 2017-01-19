Компенсация транспортных расходов в Архангельской области с 18 января осуществляется по новым правилам

Архангельская область >> Общество >> 19.01.2017

В Архангельской области вступили в силу обновленные правила компенсации проезда. Их приняли на заседании правительства 10 января, но действовать начали с 18 января. Ознакомиться с правилами можно на официальном портале правовой информации.

Правила коснулись работников облучреждений социальной сферы (здравоохранение, культура, образование, физкультура, спорт, молодёжная политика) и других отраслей (ветеринарных станций, противопожарных групп, органов, занимающихся охраной окружающей среды и мн. др.), а также работников областных органов власти.

Обновленные правила были необходимы по причине изменений в законодательстве области, о чем рассказал И. Андреечев, директор правового департамента из администрации губернатора.

Соцгарантия теперь будет распространяться на несовершеннолетних детей работников и на других безработных членов семей, проживающих под одной крышей с работником. Ранее в правилах эта категория граждан не была предусмотрена, хотя есть в Трудовом кодексе.

Чтобы человека признали неработающим, нужно являться трудоспособным и быть зарегистрированным безработным.

Документ был согласован с Федерацией профсоюзов области, после чего из указанного правила сделали исключение для ухаживающих за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет.

Чтобы получить компенсацию оплаты проезда на отдых и обратно нужно также установить факт совместного проживания работника и несовершеннолетних детей.

В Трудовом кодексе оплата проезда/провоза багажа к месту отпуска осуществляется по территории страны. В правилах есть пункт, предусматривающий компенсацию за дорогу к месту проведения отпуска за границей: оплата проводится только до ближайшего пункта на границе России, независимо от способа транспортировки (железная дорога, аэропорт, автовокзал, речной или морской порт).





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