Строительство здания аэровокзала "Петрозаводск" планируют начать с 2019 г.

Строительство аэровокзала и пункта управления полетами "Петрозаводск" в Карелии начнут с 2019 г. Об этом рассказал замсекретаря совета безопасности Р. Нургалиев.



Сейчас готовится проектно-сметная документация, и к концу года вопрос должен быть решен. С 2019 г. будут идти конкретные работы. В аэропорту также построят пункт управления полетами, реконструируют бомбоубежище, что будет подарком от Росавиации. Работы обойдутся в несколько десятков миллионов рублей. Новый аэровокзал будет использования министерством обороны и гражданской авиации.



Аэропорт "Петрозаводск" - единственный в Карелии для обслуживания международных и внутренних авиалиний. С 2014 по 2017 г. здесь реконструировали инженерные сооружения, рулежную дорожку, перрон, места стоянки для воздушных судов.



По федеральной программе развития республики до 2020 г. строятся объекты гражданского сектора аэропорта (здание аэровокзала на 300 пассажиров в час).



Аэропорт входит в список аэропортов федерального значения. С 2017 г. ежедневные полеты по маршруту Петрозаводск - Москва выполняет авиаперевозчик S7. Также у правительства Карелии имеется договор с авиакомпанией "Победа" на осуществление полетов с ноября текущего года.



