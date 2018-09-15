Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 15.09.2018

Центр примет форум "Арктика - территория диалога" и станет его главной площадкой.

Возможности "Норд Экспо" позволят поднять проведение массовых публичных мероприятий на более высокий уровень. На базе центра можно будет реализовать массу идей.

Выставочный центр занимает площадь 3,5 тыс. кв. м. (площадь главного зала – 1,6 тыс. квадратов). Он построен в крупной транспортной развязке – ул. Дачной, окружной дороги, выезда с Краснофлотского моста. В Архангельске не было демонстрационной площадки такого уровня, но часто проводимые международные мероприятия сделали необходимым наличие выставочных залов мирового уровня. Именно поэтому в апреле 2019 г. здесь проведут форум "Арктика - территория диалога". Ранее он проходил в Северном Арктическом университете и Архангельском театре драмы – местах, специально не предназначенных для подобных событий.

Возведение "Норд Экспо" обошлось в 340 млн руб. Налоговые отчисления в бюджет региона за 6 лет с момента запуска будут свыше 100 млн руб. Первым событием на новых площадях станет Маргаритинская ярмарка 20 сентября.





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