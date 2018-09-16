"Аллею звезд" создадут в Череповце

Этот и многие другие проекты представили участники программы "Детский форсайт в моногородах" в технопарке "Кванториум". Школьники в своих работах затронули разные сферы городской жизни: экологию, образование, культуру, туризм.



Например, школьники из?11-ой школы предложили создать в парк 200-летия Череповца "Аллею звезд", чтобы украсить парк, сделать его более познавательным, рассказать о выдающихся горожанах.



Разработчик проекта А. Капцова рассказала, что уже заключен договор с руководством парка, поэтому скоро там будут высажены деревья и установлены таблички, а на каждой звезде будет фамилия и имя известного череповчанина с кратким рассказом о его вкладе в прогресс города. На аллее будут проводиться субботники и квесты, встречи. Череповчане здесь смогут узнать о знаменитых земляках.



Также среди проектов школьников – праздники, мастер-классы для детей-инвалидов, инновационные автобусные остановки, приложение с картой достопримечательностей города.



Заммэра Череповца Н. Стрижова считает работы ребят перспективными и важными для города, поэтому школьникам помогут воплотить в жизнь самые нужные идеи.