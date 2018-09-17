Впервые образовательные заведения Коми приняли участие во всероссийском параде студенчества
В торжественной церемонии посвящения в студенты приняли участие 3 тыс. студентов из 16 учреждений образования Коми.
В республике эта акция прошла впервые, хотя парад студенчества проводится в Москве регулярно с 2002 г. В 2015 г. проект поддержали другие города России, а в этом к мероприятию подключились еще 50 городов. Парад дает шанс первокурсникам почувствовать сопричастность к дружному сообществу студентов.
В Сыктывкаре в первокурсники посвящали на республиканском стадионе. Здесь их собралось около 3 тыс. человек, и это приблизительно 40% от всех первокурсников этого года. Участников поздравил глава республики С. Гапликов, который пожелал виновникам торжества исполнения целей и устремлений, воплощение в жизнь задуманного и выразил надежду, что они станут достойными гражданами своей страны.
Напомним, что в этом учебном году в ссузах и вузах республики приступили к учебе 7 тыс. студентов первых курсов, и это только первокурсники.
Для студентов был организован праздничный концерт, плавно перетекший в дискотеку.
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