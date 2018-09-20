В Вологде улучшат освещение улиц

Дополнительные светильники установит "Дорремстрой" за 3 млн руб., и особое внимание уделит перекресткам. По некоторым адресам лампы поменяют на более мощные, а всего светлее станет на двух десятках улиц Вологды.



К середине октября подрядчик улучшит освещение на перекрестках ул. Щетинина – ул. Коничева, ул. Гагарина – ул. Гончарная, ул. Щетинина – ул. Ильюшина, ул. Гончарная – ул. Кирпичная, ул. Дзержинского – Технический переулок, ул. Беляева – ул. Пригородная и Советский проспект – ул. Козленская, на переходе по ул. Ловенецкого, 20. По этим адресам сотрудники ГИБДД и подрядчика провели замеры освещенности, и принимать решение об установке светильников будут на их основании.



В 2018 г. были размещены 6 контрактов на допосвещение. Светлее также станет на пешеходных переходах у соцучреждений: ОКБ, ряда детсадов, школ, учреждений допобразования. Установили опоры освещения рядом с центром "Созвучие", школами № 8, 9, 17 и 32. Специалисты горуправления образования проводят мониторинг площадей рядом с учреждениями.