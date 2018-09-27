Объекты ЖКХ НАО готовы к работе в зимних условиях на 97%

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.09.2018

1 млрд руб. направлен на подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду в Ненецком округе. Это на 120 млн руб. больше, чем годом ранее. 935,4 млн руб. направлено на завоз топлива. Отопительный период начался во всех 20 муниципальных образованиях региона. В пос. Амдерма он и не прекращался в связи погодными условиями.

В регионе отопительный сезон стартует  в начале сентября, а период перехода от "жаркой" северной погоды к очень холодной занимает не более 1-2 недель. По этой причине такого понятия как "осень" здесь практически не существует. Особенности климата вынуждают постоянно думать об отоплении, своевременной подготовке к зимнему сезону, поэтому затяжной  подготовительный процесс, работа по ремонту инфраструктуры активно проводится все лето.

В НАО не полностью подготовленными к зиме остаются 3 % объектов, и это много, учитывая, что отопительный сезон стартовал, а кому-то приходиться сидеть в холодных неотапливаемых помещениях. Решение проблемы правительство округа взяло под личный контроль.





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