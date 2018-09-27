Объекты ЖКХ НАО готовы к работе в зимних условиях на 97%

1 млрд руб. направлен на подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду в Ненецком округе. Это на 120 млн руб. больше, чем годом ранее. 935,4 млн руб. направлено на завоз топлива. Отопительный период начался во всех 20 муниципальных образованиях региона. В пос. Амдерма он и не прекращался в связи погодными условиями.



В регионе отопительный сезон стартует в начале сентября, а период перехода от "жаркой" северной погоды к очень холодной занимает не более 1-2 недель. По этой причине такого понятия как "осень" здесь практически не существует. Особенности климата вынуждают постоянно думать об отоплении, своевременной подготовке к зимнему сезону, поэтому затяжной подготовительный процесс, работа по ремонту инфраструктуры активно проводится все лето.



В НАО не полностью подготовленными к зиме остаются 3 % объектов, и это много, учитывая, что отопительный сезон стартовал, а кому-то приходиться сидеть в холодных неотапливаемых помещениях. Решение проблемы правительство округа взяло под личный контроль.