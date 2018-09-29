В Кировске построят аквапарк

Мурманская область >> Общество >> 29.09.2018

Это будет масштабный для маленького города проект в виде полупрозрачной светопроницаемой конструкции с водной зоной, кафе и кинотеатром.

О строительстве водно-развлекательного комплекса рассказал глава администрации Кировска Ю. Кузин. Уже проведены переговоры с потенциальным резидентом ТОСЭР "Кировск" - компанией "Большепролет" из Санкт-Петербурга. Работа в ТОСЭР даст возможность инвестору работать в режиме  льготного налогообложения. Участок под аквапарк обеспечен всеми видами коммуникаций и расположен в шаговой доступности от жилой зоны и рядом с супермаркетом "Магнит".

Сейчас Кировск для инвесторов стал интересен, так как эта территория, где можно реализовывать промышленные, инфраструктурные проекты, и аквапарк – один из них. Он может существенно поднять привлекательность северного города, а местным жителям обеспечить новую зону для отдыха.

Местные жители, узнав о проекте воодушевились, но многие считают, что проект останется только на бумаге, поскольку в маленьком городе он большую часть времени будут полупустым.





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