В Мурманске состоялся заплыв "моржей" на 102 м

Самый младший участник заплыва – 5-летний мальчик, самый старший – 70-летний дедушка.



В рамках празднования в Мурманске Дня города состоялся заплыв "моржей". Любители холодной воды преодолевали дистанцию 102 м. Всего в мероприятии приняли участие 46 человек (8 женщин, 38 мужчин).



Участники собрались на Семеновском озере, возле "домика моржей". Всего заплывов было два. Один из них заявленный, второй – на выносливость от 200 и 700 м. Дольше всех плыл Е. Кудрявцев или дядя Женя, который преодолел 1 км. Бить рекорды мешала слишком низкая температура воды - всего +3 градуса. При такой температуре неподготовленный пловец может пойти ко дну уже через 5 минут от судорог. Но в заплыве участвовали только закаленные "моржи", и свой подвиг они посвятили родному городу.



Не удивительно, что мурманчане решили отметить День города заплывом, поскольку в городе плавание на открытой воде всегда пользовалось популярностью, чего только стоит "Мурманская миля" – праздник, который уже приобрел международный статус.