280 детей Архангельска получат новый детский сад
В Архангельске серьезно взялись за социальную структуру, в частности за строительство детских садов и школ в строящихся микрорайонах города. Новый садик завершат осенью 2019 г. Он рассчитан на 280 детей.
Архангельск подписал муниципальный контракт на возведение детсада для жителей 6-го микрорайона на участке между ул. Карпогорская и Московским проспектом.
В администрации города отмечают, что строительство обойдется в 194 млн руб. Подрядчиком выбрана мордовская компания "Строительно-монтажное управление №1". Он должен освоить 78 млн руб. в этом году и 116 млн руб. – в 2019 г. Сейчас идет подготовка к строительству.
Администрация Архангельска обещает взять возведение объекта под контроль, поскольку важно сдать социальный объект вовремя. Учитывая, что финансирование регулярное, задержек быть не должно. Если такое произойдет, подрядчика ждут штрафы.
Строящийся детсад уже второй в Майской горке. Первый начали строить в сентябре в 7-ом микрорайоне. Подрядчиком работы выступила компания "Белый дом".
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