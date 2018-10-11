В январе в Кировск из Великого Устюга приедет Дед Мороз

Мурманская область >> Общество >> 11.10.2018

В Хибинах откроют резиденцию и почту новогоднего волшебника. Этот гость может стать конкурентом Деда Морозу из Мончегорска, расположенного по соседству.

Из Великого Устюга Дед Мороз приедет в Заполярье и побудет там с 2 по 8 января. Запланирована серия концертов, благотворительная программа для детей с ограниченными возможностями.

Глава администрации Кировска Ю. Кузин сообщил, что в традиционных ежегодных программах будут новые элементы, которые  ориентированы на раскрутку туристического бренда города. Концепция культурной программы включает фестиваль "Хибины", концерт бардовской песни, выступление хора из Валаамского монастыря. Также запланировано проведение всевозможных детских игр, забава, представлений, викторин, и, кончено, новогодних сюрпризов и подарков.

Напомним, что усадьба Заполярного Деда Мороза находится в Лапландском заповеднике. Этот терем волшебника впервые  открылся еще в 2014 г., и с тех пор каждый год радует детей в новогодние праздники. Он стал местом притяжения туристов.





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