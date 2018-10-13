В Сосногорске реализован еще один "народный проект" - тир

Проект направлен на укрепление материально-технической базы города и центра допризывной подготовки к военной службе в Кадетской школе Сосногорска.



Все руководители хотят усовершенствовать материально-техническую базу учреждений. Поэтому узнав о региональном проекте "Народный бюджет" было решено воспользоваться возможностью. Для развития центра допризывной подготовки в школе появился стационарный и электронный тиры с новыми столами, мишенями и оружие. Это даст возможность более качественно готовиться к военной службе. Об этом рассказал Ю. Бикчурин, директор Кадетской школы Сосногорска.



Электронный тир - спецпрограмма, мишени и автомат. Все стрелковое оборудование мобильное, поэтому его можно установить в классе для тренировок и в коридоре для проведения соревнований на разную дальность стрельбы.



Также благодаря проекту пневматический тир школы оборудован прожекторами, на стенах развешаны наглядные пособия, новые мишени, куплены монокуляры, пневматические пистолеты и винтовки.