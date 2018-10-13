В Сосногорске реализован еще один "народный проект" - тир

Республика Коми >> Общество >> 13.10.2018

Проект направлен на укрепление материально-технической базы города и центра допризывной подготовки к военной службе в Кадетской школе Сосногорска.

Все руководители хотят усовершенствовать материально-техническую базу учреждений. Поэтому узнав о региональном проекте "Народный бюджет" было решено воспользоваться возможностью. Для развития центра допризывной подготовки в школе появился стационарный и электронный тиры с новыми столами, мишенями и оружие. Это даст возможность более качественно готовиться к военной службе. Об этом рассказал Ю. Бикчурин, директор Кадетской школы Сосногорска. 

Электронный тир - спецпрограмма, мишени и автомат. Все стрелковое оборудование мобильное, поэтому его можно установить в классе для тренировок и в коридоре для проведения соревнований на разную дальность стрельбы.

Также благодаря проекту пневматический тир школы оборудован прожекторами, на стенах развешаны наглядные пособия, новые мишени, куплены монокуляры, пневматические пистолеты и винтовки.





Рекомендуем по теме:

На базе подводных сил Севфлота для юнармейцев из Гаджиево провели учения

В Вытеге к Новому году откроют кадетскую школу

Спортплощадку у школы №18 открыли вчера в Череповце

"Народный бюджет" в Коми объединил 130 проектов

Республиканский слет кадетских классов соберет в Сыктывкаре 2 тыс. участников

25 центров патриотического воспитания откроют в Архангельске


Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Вышла в свет книга "История туризма Карелии"

В Никеле, Заполярном, Мончегорске откроют классы по робототехнике

Банк России проведет в Карелии День открытых дверей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета