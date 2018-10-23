В арктическом порту НАО закрылась навигация

Работать в установившуюся погоду в Амдерме небезопасно.



В порту города на южном побережье Карского моря уже закрыли морскую навигацию. Она в порту проходит с июля по октябрь. В этом году пришлось зарыть ее до окончания месяца из-за погодных условий. Температура воздуха уже минусовая, на акватории нет буксиров и ледоколов для устранения льда.



Также уже написано и разослано распоряжение о запрете судам на плавание на территории арктического порта и подходах к нему. В. Малеев, капитан морского порта Нарьян-Мара, соответствующий документ утвердил.



В районе холода достигли отметки -12 градусов, поэтому лед на море начал появляться. Обычно морю нужно 15-20 дней для того, чтобы он встал, а вода окончательно остыла.



Напомним, что морская навигация в этом году в Амдерме стартовала 31 июля. Удаленный мортерминал входит в состав Нарьян-Марского морпорта и является замерзающим (находится на южном побережье Карского моря). Навигация здесь длится в среднем около 2,5-3,5 месяцев и зависит от погодных условий.