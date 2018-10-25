В Архангельске ищут новое имя аэропорту

До конца текущей недели жители Архангельска могут отдать голоса за имя их великого соотечественника, именем которого может быть назван местный аэропорт.



Переименование аэропорта будет проходить в рамках проекта "Великие имена России". Отдать голос можно в холле корпуса САФУ. В проекте принимают участие 45 аэропортов, чей совокупный пассажиропоток составляет 170 млн человек. Почему именно столько, организаторы проекта не сообщают.



Желающие могут отдать свои голоса за имя, которое достойно украсить фасад воздушной гавани города. На официальном портале проекта "Великие имена России" у каждого есть возможность предложить и свой вариант, который будет вынесен на голосование, но для этого за него должны отдать голос не менее 500 человек.



Напомним, что голосование длится до 29 октября. После этого определится тройка победителей, имена которых будут участвовать в следующем этапе с 8 по 30 ноября. Жителей Архангельска просят быть активными, так как на кону международный имидж города и всего региона.