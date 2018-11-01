В пос. Искателей открыты новые объекты благоустройства

Накануне прошло торжественное открытие новой зоны отдыха у Захребетной курьи и зоны для пешеходов на ул. Геологов, 1.



Красную ленту на торжественном открытии зоны отдыха перерезал глава пос. Искателей Г. Казаченко, которому помогала председатель горсовета Нарьян-Мара О. Петунина и депутат госдумы РФ С. Коткин.



Работы по созданию рекреационной зоны вели с начала июля. По итогам оценки темпов проведения первых этапов, предложено закончить работы уже в этом сезоне, а не как планировалась ранее, в более поздние сроки. Это удалось сделать за счет сэкономленных средств.



Помимо рекреационной зоной открыли пешеходную зону. По этому проекту работы велись с начала июля. Сейчас здесь появились широкие тротуары, хорошее освещение, площадки со скамьями и урнами.



Строительство новых объектов реализовано в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Всего в 2018 г. запланировано реализовать 14 объектов для благоустройства. Большая из них часть уже выполнена, и в сейчас завершаются работы по 3 объектам в Нарьян-Маре. На проект в текущем году направлено 5,9 млн руб. из федеральной казны и 65,9 млн руб. предусмотрены в окружном бюджете. 2 млн руб. добавил муниципалитет.