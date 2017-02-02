Паводка в Великом Устюге не будет

Вологодская область >> Общество >> 02.02.2017

Великий Устюг уже сейчас пытаются обезопасить от весеннего паводка. Превентивные меры профилактики обсуждались в ходе визита в город замгубернатора В. Рябишина.

Рябишин побывал в городе с целью обсудить меры по снижению паводковой угрозы. Специалисты считают, что в настоящее время на Малой Северной Двине и Сухоне нет ледовых торосов, которые могут стать причиной весенних заторов. В 2016 г. они были, поэтому ситуация была более опасной.

Подготовка к паводку в этом году началась еще прошлым летом. В русле Сухоны провели дноуглубительные работы, поэтому глубина реки в некоторых местах увеличилась до 2,1 м, хотя ранее была всего 1,5 м. В ближайшее время будут составлены карты для взрывных и ледорезных работ, а совещания по вопросам предотвращения паводка между оперативными службами и ведомствами будут проходить по два раза в месяц.

По информации Вологодского центра гидрометеорологии толща снега сейчас в 2 раза больше прошлогодней, мощность льда достигает 50 см. Повтор прошлогодней ситуации маловероятен и треть кварталов Великого Устюга не затопит. Но в случае большого половодья в Сухоне вода может подняться, но спрогнозировать на сколько, очень трудно.

Предотвратить наводнение можно чернением льда и возведением перехватывающих ледоход перемычек вверху по течению реки со стороны города. Также планируют ликвидировать 2 порога на местных речках, где заторы льда возникают постоянно по причине маленькой глубины. Продолжат берегоукрепительные работы и запустят автоматический комплекс на водомерном посту. Здесь можно будет в онлайн режиме отслеживать температуру и уровень воды. Прогнозы специалистов оптимистические, поэтому Великий Устюг может не беспокоиться – подтопление ему в этом году не грозит.





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