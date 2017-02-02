Паводка в Великом Устюге не будет
Великий Устюг уже сейчас пытаются обезопасить от весеннего паводка. Превентивные меры профилактики обсуждались в ходе визита в город замгубернатора В. Рябишина.
Рябишин побывал в городе с целью обсудить меры по снижению паводковой угрозы. Специалисты считают, что в настоящее время на Малой Северной Двине и Сухоне нет ледовых торосов, которые могут стать причиной весенних заторов. В 2016 г. они были, поэтому ситуация была более опасной.
Подготовка к паводку в этом году началась еще прошлым летом. В русле Сухоны провели дноуглубительные работы, поэтому глубина реки в некоторых местах увеличилась до 2,1 м, хотя ранее была всего 1,5 м. В ближайшее время будут составлены карты для взрывных и ледорезных работ, а совещания по вопросам предотвращения паводка между оперативными службами и ведомствами будут проходить по два раза в месяц.
По информации Вологодского центра гидрометеорологии толща снега сейчас в 2 раза больше прошлогодней, мощность льда достигает 50 см. Повтор прошлогодней ситуации маловероятен и треть кварталов Великого Устюга не затопит. Но в случае большого половодья в Сухоне вода может подняться, но спрогнозировать на сколько, очень трудно.
Предотвратить наводнение можно чернением льда и возведением перехватывающих ледоход перемычек вверху по течению реки со стороны города. Также планируют ликвидировать 2 порога на местных речках, где заторы льда возникают постоянно по причине маленькой глубины. Продолжат берегоукрепительные работы и запустят автоматический комплекс на водомерном посту. Здесь можно будет в онлайн режиме отслеживать температуру и уровень воды. Прогнозы специалистов оптимистические, поэтому Великий Устюг может не беспокоиться – подтопление ему в этом году не грозит.
Рекомендуем по теме:
Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих
В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров
В Архангельской области может появиться новый заказник
Новый новогодний персонах появился в Карелии
В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии
И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги
В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии
Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%
Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде
К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации