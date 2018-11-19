Малая каботажная навигация в Архангельске закрылась

Архангельская область >> Общество >> 19.11.2018

Судам, которые не способны бороться с штормами и крепким льдом, морские пути закрыты минимум до лета. Преимущества, отличающие их от океанских теплоходов с большой грузоподъемностью и мощными двигателями, невозможно применить в зимнем плавании. Только когда светло бывает круглые сутки, можно проходить по узким речкам, без створных знаков, бакенов, буев. И только в летнюю ясную погоду можно встать у берега так, чтобы к борту могли максимально близко подъехать машины и тракторы без риска утонуть. 

Экипажи судов ушли в межнавигационный отпуск до весны, когда начнутся приготовления к летней навигации, будет проходить ремонт и мн. др.

Напомним, за прошедшую навигацию больше всего рейсов выполнил по разным маршрутам плашкоут "Вайново" компании "Нордвей", - 14. 12 рейсов совершило судно "Антей" компании "Норд-прод" также по разным путям. Теплоход "Даурия" Архангельского водорослевого комбината выполнил 10 рейсов по маршруту одному и тому же маршруту: вдоль Летнего берега Соловки, на островные промыслы АВК.





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